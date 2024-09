Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 14 Settembre, Rozzano si troverà ad affrontare condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per tutto il giorno. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 12,6°C e un massimo di 20,9°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 61%. I venti, provenienti principalmente da Nord-Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 14,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, partendo da 12,8°C a 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 99%. I venti si manterranno moderati, con velocità attorno ai 12,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 19,9°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 90%, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 11,7 km/h e 16,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 35%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 20,9°C alle 14:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti saranno deboli, con intensità che scenderà a circa 8,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 32%, contribuendo a un clima relativamente fresco.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare nuovamente, scendendo fino a 13,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 57%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano indicano una giornata nuvolosa e fresca, con temperature che si manterranno moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, per il momento, il cielo coperto continuerà a dominare il panorama.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +11.4° Assenti 14.7 NO max 37.8 Maestrale 49 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11.6° perc. +10.2° Assenti 12.1 ONO max 37 Maestrale 53 % 1014 hPa 6 cielo coperto +11.4° perc. +10.1° Assenti 12.1 ONO max 37.9 Maestrale 57 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16° Assenti 14.6 NO max 30.7 Maestrale 45 % 1014 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +18.8° Assenti 11.7 NNO max 17.9 Maestrale 36 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.6° perc. +19.7° Assenti 8.7 NNO max 13.6 Maestrale 37 % 1014 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +15° Assenti 9.3 NNO max 17.5 Maestrale 45 % 1015 hPa 21 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 9.1 NNE max 16.9 Grecale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:31

