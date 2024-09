Previsioni Meteo Rozzano: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Rozzano indicano una giornata prevalentemente serena, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da un cielo sereno al mattino a condizioni di nubi sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature si attesteranno tra i 11,6°C della notte e i 19,7°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista in serata. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 26,2 km/h nella notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 42%, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno all’82%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,3°C alle 07:00 e i 19°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori intorno all’1%. La ventilazione sarà debole, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,7°C alle 13:00 e 14:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. Il cielo si presenterà ancora sereno, con una leggera presenza di nuvole. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità scenderà al 39% e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 12,3°C alle 22:00. La copertura nuvolosa sarà attorno al 64%, e l’umidità si manterrà intorno al 65%. La ventilazione sarà più intensa, con raffiche che potranno raggiungere i 21,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rozzano indicano una giornata di Venerdì 13 Settembre caratterizzata da un clima mite e sereno, con un graduale aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Rozzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11° perc. +10.3° prob. 1 % 3.2 NNE max 5.7 Grecale 82 % 1008 hPa 5 cielo sereno +10.2° perc. +9.5° Assenti 0.6 ESE max 3.5 Scirocco 84 % 1008 hPa 8 cielo sereno +13.8° perc. +12.9° Assenti 2.8 O max 4.8 Ponente 63 % 1010 hPa 11 cielo sereno +17.9° perc. +16.9° Assenti 3.9 SE max 11.6 Scirocco 45 % 1010 hPa 14 cielo sereno +19.7° perc. +18.8° prob. 1 % 9.1 E max 16.4 Levante 42 % 1010 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.5° prob. 1 % 9 E max 13.5 Levante 65 % 1012 hPa 20 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 6.6 NNE max 13 Grecale 72 % 1015 hPa 23 nubi sparse +11.9° perc. +10.8° Assenti 8.8 NO max 26.2 Maestrale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 19:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.