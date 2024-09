Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 20,1°C nel pomeriggio. Il vento soffierà a 17,3 km/h e l’umidità scenderà al 45%. Martedì 17 Settembre, il tempo peggiorerà con piogge moderate e temperature che scenderanno a 15,6°C. L’umidità salirà fino all’85% e il vento sarà moderato. Mercoledì 18 Settembre, si prevede pioggia leggera e temperature intorno ai 19,7°C. Giovedì 19 Settembre, il tempo migliorerà con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 22,7°C nel pomeriggio.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 78%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,4°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 16,9°C. La velocità del vento sarà di 15,2 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67% e non si registreranno precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che salirà fino al 100%. La temperatura salirà a 18,1°C alle 07:00, con una percezione di 17,5°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 20,5 km/h da Nord Ovest. L’umidità scenderà al 59%. A partire dalle 08:00, la temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 19°C e mantenendo una copertura nuvolosa del 93%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 20,1°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di 17,3 km/h e l’umidità aumenterà fino al 45%. Non si prevedono precipitazioni, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a 18°C alle 19:00, con una percezione di 17,5°C. Il vento si attenuerà, con velocità di 11,2 km/h da Nord. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 95%, e non si registreranno precipitazioni.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,7°C, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento sarà di 11,6 km/h da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 15 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 63%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni del 2%.

Durante la mattina, il tempo si deteriorerà ulteriormente, con pioggia moderata prevista a partire dalle 04:00. Le temperature scenderanno a 15,6°C alle 06:00, con un’umidità che salirà fino all’85%. Il vento sarà moderato, con velocità di 13,1 km/h da Est – Sud Est. Le precipitazioni continueranno fino a metà mattina, con accumuli significativi.

Nel pomeriggio, la pioggia persisterà, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C alle 15:00. La velocità del vento si ridurrà a 8,4 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’88%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che continueranno a verificarsi.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto e ci saranno ancora possibilità di pioggia leggera. La temperatura scenderà a 16,7°C alle 21:00, con un’umidità che si manterrà attorno all’87%. Il vento sarà debole, con velocità di 2,2 km/h.

Mercoledì 18 Settembre

La notte di Mercoledì 18 Settembre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,4°C, con una temperatura percepita simile. Il vento sarà debole, con velocità di 7,7 km/h da Ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e le precipitazioni continueranno a verificarsi.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con possibilità di pioggia leggera. Le temperature saliranno a 19,7°C alle 08:00, mentre l’umidità si manterrà attorno al 66%. Il vento sarà debole, con velocità di 5 km/h. Le precipitazioni saranno sporadiche, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento temporaneo, con il cielo che si schiarirà parzialmente. La temperatura raggiungerà i 22,9°C alle 13:00, con una copertura nuvolosa del 20%. Tuttavia, ci saranno ancora possibilità di pioggia leggera.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto e ci saranno possibilità di pioggia leggera. La temperatura scenderà a 20,3°C alle 21:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà coperto con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 32%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà alta, attorno al 76%, e ci sarà una probabilità di precipitazioni del 2%.

Durante la mattina, il tempo migliorerà, con il cielo che si schiarirà e temperature che saliranno a 20,8°C alle 08:00. La copertura nuvolosa scenderà al 1% e non si prevedono precipitazioni. Il vento sarà debole, con velocità di 7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature raggiungeranno i 22,7°C alle 12:00. L’umidità scenderà al 53% e non ci saranno precipitazioni.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno e le temperature scenderanno a 20,3°C alle 21:00. L’umidità si manterrà attorno al 69% e non si prevedono precipitazioni.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni mostrano un inizio settimana caratterizzato da condizioni di cielo coperto e piogge moderate, specialmente Martedì. Mercoledì e Giovedì si prevede un miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati sulle condizioni meteo, poiché le piogge potrebbero ripresentarsi in modo sporadico.

