Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: il bollettino per la prossima settimana 23 – 26 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91% e temperature intorno ai 19,9°C. La brezza sarà sostenuta, con vento a 9,3 km/h. Durante la mattina, la copertura nuvolosa scenderà al 57% e le temperature saliranno a 22,9°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con 80% di nuvole e temperature attorno ai 23,7°C. La sera porterà un aumento dell’umidità al 78% e una probabilità di pioggia del 47%. Martedì, il cielo sarà nuovamente coperto con temperature di 20,4°C e umidità alta. Mercoledì e Giovedì si prevedono condizioni simili, con nubi sparse e temperature miti.

Lunedì 23 Settembre

Nella notte di Lunedì 23 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,9°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 19,6°C. La velocità del vento sarà di 9,3 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 19,5 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa che scenderà al 57%. Le temperature saliranno fino a 22,9°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 22,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,6 km/h. L’umidità si ridurrà al 57%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa dell’80% alle 15:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 23,7°C, con una temperatura percepita di 23,6°C. La velocità del vento raggiungerà i 20,4 km/h, con raffiche fino a 23,8 km/h. L’umidità aumenterà al 57%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1012 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature scenderanno a 20,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 20,7°C. La velocità del vento si ridurrà a 13,3 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità salirà al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa. Si registrerà una probabilità di pioggia del 47%.

Martedì 24 Settembre

Durante la notte di Martedì 24 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20,6°C. La velocità del vento sarà di 11,5 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 21,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, e la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 2%. Le temperature saliranno fino a 24,8°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 24,7°C. La velocità del vento sarà di 8,6 km/h. L’umidità si ridurrà al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa dell’87% alle 15:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,3°C, con una temperatura percepita di 24,2°C. La velocità del vento raggiungerà i 10,7 km/h. L’umidità aumenterà al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 21,3°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 21,2°C. La velocità del vento si ridurrà a 11,4 km/h. L’umidità salirà al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Non si prevedono piogge.

Mercoledì 25 Settembre

Nella notte di Mercoledì 25 Settembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di 20,7°C. La velocità del vento sarà di 11,1 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62%, e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature saliranno fino a 24,1°C alle 09:00, con una temperatura percepita di 23,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,6 km/h. L’umidità si ridurrà al 42%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa del 52% alle 15:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 23°C, con una temperatura percepita di 22,7°C. La velocità del vento raggiungerà i 13,9 km/h. L’umidità aumenterà al 54%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1015 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature scenderanno a 20,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 20,4°C. La velocità del vento si ridurrà a 4,4 km/h. L’umidità salirà al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa. Non si prevedono piogge.

Giovedì 26 Settembre

Durante la notte di Giovedì 26 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di 19,8°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62%, e la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature saliranno fino a 21,5°C alle 07:00, con una temperatura percepita di 21°C. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h. L’umidità si ridurrà al 50%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa. Non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 57% alle 09:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,5°C, con una temperatura percepita di 24°C. La velocità del vento raggiungerà i 6,2 km/h. L’umidità aumenterà al 39%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente nubi sparse con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature scenderanno a 20,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di 20,4°C. La velocità del vento si ridurrà a 4,4 km/h. L’umidità salirà al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa. Non si prevedono piogge.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni per eventuali cambiamenti, soprattutto in serata, quando la probabilità di pioggia potrebbe aumentare.

