Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La brezza tesa proveniente da Nord Ovest garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 25°C intorno a mezzogiorno, mentre il cielo rimarrà sereno e senza nuvole.

Nel corso del pomeriggio, il clima si manterrà stabile, con temperature che toccheranno un massimo di 26°C. La brezza leggera accompagnerà le ore più calde della giornata, rendendo l’aria particolarmente gradevole. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 22°C, mantenendo sempre il cielo sereno.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con temperature che scenderanno nuovamente, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 41% e il 68% nel corso della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ruvo di Puglia sembrano promettere un proseguimento di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e senza significative variazioni. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteo favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +21.6° perc. +21.4° Assenti 16.1 NO max 26.2 Maestrale 62 % 1008 hPa 3 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 20 ONO max 32.4 Maestrale 64 % 1008 hPa 6 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 19.9 ONO max 30.1 Maestrale 62 % 1009 hPa 9 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° Assenti 15.8 NNO max 17 Maestrale 48 % 1009 hPa 12 cielo sereno +25.5° perc. +25.2° Assenti 12.3 N max 13.2 Tramontana 41 % 1009 hPa 15 cielo sereno +25.6° perc. +25.4° Assenti 15 NNE max 15 Grecale 44 % 1008 hPa 18 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 9.2 ENE max 11 Grecale 57 % 1009 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +22.7° Assenti 14.4 S max 30.1 Ostro 56 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:05

