Previsioni Meteo Salerno: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Salerno si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni e una leggera brezza, che accompagnerà gli abitanti fino al pomeriggio. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 22°C, rendendo il clima particolarmente piacevole. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 28% durante le ore centrali della giornata.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con cieli sereni e un’umidità che si aggirerà attorno al 62%. La brezza leggera proveniente da est-nord-est garantirà un’atmosfera fresca e gradevole.

Durante la mattina, il sole si farà sentire con forza, portando le temperature a salire fino a 22°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. L’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più secco e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,8°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Le nuvole sparse non porteranno precipitazioni, mantenendo il cielo prevalentemente sereno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,9 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza particolari fenomeni atmosferici. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo da compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salerno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo questo inizio di Ottobre particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in queste giornate un’ottima occasione per godere delle bellezze della città e del suo territorio.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Salerno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.4° perc. +18° Assenti 5.6 ENE max 5 Grecale 62 % 1019 hPa 3 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° Assenti 6.7 ENE max 6.2 Grecale 62 % 1018 hPa 6 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 5.4 ENE max 4.9 Grecale 59 % 1018 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 5.1 SSO max 3.9 Libeccio 51 % 1017 hPa 12 poche nuvole +22.8° perc. +22.6° Assenti 11.9 SSO max 10.3 Libeccio 53 % 1016 hPa 15 poche nuvole +22.1° perc. +21.9° Assenti 8.9 S max 8 Ostro 60 % 1015 hPa 18 poche nuvole +20° perc. +19.9° Assenti 1.9 S max 4.7 Ostro 69 % 1015 hPa 21 cielo sereno +19.1° perc. +19° Assenti 3.6 E max 3.6 Levante 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:38

