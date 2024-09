Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Salsomaggiore Terme indicano condizioni atmosferiche mutevoli durante la giornata. Al mattino, ci si aspetta pioggia leggera che potrebbe intensificarsi nel corso della mattinata, con possibili precipitazioni moderate. Nel pomeriggio, la pioggia dovrebbe continuare a cadere, seppur con una diminuzione dell’intensità. La sera, è prevista ancora pioggia leggera, ma con tendenza a diminuire.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 93% e il 95%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,8°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Al risveglio, la mattina si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai +20,5°C. Si prevede pioggia leggera con una probabilità del 100%, accompagnata da una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con pioggia leggera che continuerà a cadere su Salsomaggiore Terme. La copertura nuvolosa sarà del 100%, con temperature intorno ai +21,6°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con intensità variabile.

La sera sarà caratterizzata da pioggia leggera persistente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,7°C, con una brezza leggera proveniente da Sud.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme indicano una giornata all’insegna della pioggia, con precipitazioni che accompagneranno i cittadini per gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata umida e piovosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° Assenti 4.9 OSO max 4.7 Libeccio 80 % 1015 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 9 % 5.2 OSO max 5.3 Libeccio 80 % 1014 hPa 6 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 16 % 0.5 OSO max 1.8 Libeccio 80 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +21.6° perc. +22° 1.35 mm 4.1 SE max 5.7 Scirocco 85 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +20.3° perc. +20.9° 0.67 mm 6.9 ENE max 8.7 Grecale 96 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.4° perc. +21° 0.68 mm 6.1 ESE max 12.4 Scirocco 96 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +19.9° perc. +20.4° 0.42 mm 3.5 SE max 7.2 Scirocco 95 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +19.4° perc. +19.8° 0.41 mm 0.9 ENE max 6.9 Grecale 96 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:39

