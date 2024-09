Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle nuvole nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 11°C e i 19°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 34,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 60%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 75%, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. La velocità del vento si manterrà sui 16,5 km/h, proveniente da ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 15,6°C entro le 08:00. L’umidità sarà attorno al 45%, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 19,2 km/h. Le condizioni di cielo coperto persisteranno fino a metà giornata, con temperature che toccheranno i 18,9°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera attenuazione della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 19,4°C alle 14:00. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno a circa 13 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 40%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 12°C entro le 20:00. Il cielo continuerà a essere nubi sparse, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 63%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un cielo che, dopo una giornata di nuvole, potrebbe schiarirsi nei giorni successivi. È consigliabile prepararsi a un fine settimana fresco, con possibilità di attività all’aperto, ma sempre tenendo in considerazione l’abbigliamento adeguato per le temperature più basse.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11° perc. +9.5° Assenti 16.5 O max 31.8 Ponente 51 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11° perc. +9.5° Assenti 17.7 O max 33.2 Ponente 49 % 1014 hPa 6 cielo coperto +11.7° perc. +10.2° Assenti 17.7 O max 34.6 Ponente 51 % 1014 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +15.4° Assenti 18.9 ONO max 25.7 Maestrale 41 % 1014 hPa 12 cielo coperto +18.9° perc. +17.9° Assenti 19.2 NO max 20.8 Maestrale 42 % 1014 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +18.3° Assenti 13 NNO max 16.6 Maestrale 42 % 1014 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° Assenti 2.2 SSE max 3.4 Scirocco 62 % 1015 hPa 21 nubi sparse +12.2° perc. +11.1° Assenti 6.6 SO max 6.8 Libeccio 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:27

