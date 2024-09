Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Sabato 21 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da cieli nuvolosi a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. Con il progredire della mattinata, il clima si presenterà più mite, con temperature che raggiungeranno i 21,7°C entro mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, mantenendo comunque temperature gradevoli. La sera porterà un ritorno di cieli coperti, con temperature che scenderanno fino a 15,6°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’84%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 14,4°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, specialmente tra l’1:00 e le 3:00, quando si registreranno temperature in calo fino a 13,7°C.

Nella mattina, il clima si farà più gradevole, con temperature che saliranno rapidamente. A partire dalle 6:00, il cielo sarà ancora prevalentemente nuvoloso, ma già a partire dalle 7:00 si assisterà a un miglioramento, con poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 16,5°C. Proseguendo verso le 10:00, la temperatura toccherà i 20,3°C, mantenendo una copertura nuvolosa attorno al 14%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C alle 13:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est, con una velocità di circa 10,8 km/h. Nonostante l’aumento della copertura nuvolosa, non si prevedono precipitazioni significative. Le temperature rimarranno gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 20,6°C alle 16:00.

La sera porterà un ritorno di cieli coperti, con temperature in calo fino a 15,6°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e il vento si presenterà con una leggera intensità, proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 79%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Sabato 21 Settembre indicano una giornata variabile, con temperature che si manterranno gradevoli durante il giorno, ma con un ritorno di cieli coperti in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per le previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° Assenti 1.6 SO max 3.5 Libeccio 81 % 1022 hPa 3 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° Assenti 1.3 SSO max 3.1 Libeccio 84 % 1022 hPa 6 nubi sparse +14.4° perc. +14.1° Assenti 3.1 SO max 3.5 Libeccio 84 % 1022 hPa 9 poche nuvole +19.4° perc. +19.2° Assenti 7.7 ENE max 10.3 Grecale 70 % 1022 hPa 12 poche nuvole +21.7° perc. +21.5° Assenti 10.6 ENE max 13 Grecale 58 % 1021 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.3° Assenti 10 ENE max 11.1 Grecale 56 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 3.7 SSE max 4.1 Scirocco 73 % 1021 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 6 SSO max 6.7 Libeccio 77 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:14

