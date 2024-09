Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Salsomaggiore Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e, successivamente, di cieli sereni. Le temperature si attesteranno su valori compresi tra 11,5°C e 22,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da 11,5°C a 11,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% alle 03:00. La velocità del vento si manterrà tra i 5,4 km/h e i 9,8 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest. L’umidità si attesterà intorno al 55%.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a cieli sereni. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,1°C entro le 12:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,2 km/h e gli 8,7 km/h. L’umidità, pur rimanendo relativamente alta, inizierà a scendere, portandosi attorno al 43%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C alle 15:00. Il vento sarà leggero, con intensità che non supererà i 8,8 km/h. L’umidità si manterrà tra il 44% e il 57%, garantendo un clima piacevole.

La sera si preannuncia tranquilla, con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 12,9°C entro le 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori attorno ai 3,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 15 Settembre a Salsomaggiore Terme si presenteranno favorevoli, con una giornata di sole e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +11.8° perc. +10.5° Assenti 5.4 SO max 5.7 Libeccio 55 % 1016 hPa 3 cielo coperto +11.5° perc. +10.1° Assenti 9.8 SO max 11.6 Libeccio 55 % 1015 hPa 6 nubi sparse +11.7° perc. +10.5° Assenti 8.2 OSO max 12.1 Libeccio 61 % 1014 hPa 9 poche nuvole +18.8° perc. +17.9° Assenti 6.9 NO max 10.4 Maestrale 46 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.1° perc. +21.5° Assenti 8.7 N max 9.9 Tramontana 43 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 6.3 NNO max 6.9 Maestrale 48 % 1011 hPa 18 cielo sereno +16° perc. +15.5° Assenti 1.7 SSE max 2.6 Scirocco 69 % 1013 hPa 21 cielo sereno +14° perc. +13.5° Assenti 6 SSO max 8.1 Libeccio 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 19:25

