Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Giovedì 19 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge leggere alternate a momenti di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori freschi, oscillando tra +12,8°C e +19,3°C. La presenza di umidità elevata e venti moderati contribuiranno a creare un clima piuttosto fresco e umido, specialmente nelle ore mattutine e pomeridiane.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +12,8°C, con un’umidità che raggiungerà il 91%. I venti, provenienti da Ovest, si muoveranno a una velocità di circa 9,1 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0.28 mm a 0.83 mm.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a +18,7°C entro le ore 12:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, mentre i venti si attenueranno leggermente, mantenendosi tra i 5,4 km/h e i 10,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fascia oraria, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno tra le 13:00 e le 15:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19,3°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 68%. I venti, provenienti principalmente da Est-Nord Est, si faranno più intensi, raggiungendo velocità di 16,6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0.19 mm a 0.31 mm.

La sera vedrà un miglioramento delle condizioni, con il passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a circa +13,6°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità comprese tra 3,5 km/h e 4,5 km/h. Non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di cieli sereni e temperature che potrebbero raggiungere i 22°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13° perc. +12.7° 0.28 mm 8.7 ONO max 17.6 Maestrale 91 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +12.8° perc. +12.5° 0.58 mm 7.5 O max 12.3 Ponente 92 % 1017 hPa 6 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° prob. 66 % 8.2 O max 12.4 Ponente 87 % 1017 hPa 9 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 6 % 8.2 NNO max 13.1 Maestrale 76 % 1017 hPa 12 cielo coperto +18.7° perc. +18.5° prob. 6 % 10.7 ENE max 23.3 Grecale 69 % 1017 hPa 15 pioggia leggera +18.5° perc. +18.3° 0.27 mm 12.9 ESE max 27.6 Scirocco 72 % 1017 hPa 18 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° prob. 12 % 3 OSO max 3.8 Libeccio 84 % 1018 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 4.5 ONO max 5.2 Maestrale 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.