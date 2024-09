Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Salsomaggiore Terme si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che varieranno nel corso della giornata. La previsione del tempo indica una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio, seguita da un incremento dell’umidità nelle ore serali. La presenza di nubi sparse e un’assenza di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata piuttosto stabile, sebbene la copertura nuvolosa sarà significativa.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,8°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 64% e il 77%. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,4 km/h e 2,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +18,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 95%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, si attesterà attorno al 57%, mantenendo un clima umido.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento con l’arrivo di nubi sparse, ma le temperature non subiranno significative variazioni, rimanendo attorno ai +18,8°C. La copertura nuvolosa scenderà al 72%, mentre il vento continuerà a mantenersi debole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 57%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +13,8°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%. Non si prevedono precipitazioni, e la stabilità delle condizioni meteo continuerà a caratterizzare la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con possibili variazioni minime nelle temperature e nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze di Salsomaggiore Terme.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 0.4 SE max 5.2 Scirocco 81 % 1024 hPa 3 nubi sparse +11.1° perc. +10.4° Assenti 2.9 S max 5.8 Ostro 83 % 1023 hPa 6 nubi sparse +11.8° perc. +11.1° Assenti 2.6 SO max 4.2 Libeccio 81 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15° Assenti 5.6 NNE max 4.7 Grecale 66 % 1023 hPa 12 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° Assenti 4.9 NNE max 4.1 Grecale 57 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 4 NNE max 3.3 Grecale 58 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 2.7 E max 3 Levante 69 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 4.1 SSE max 4.8 Scirocco 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.