Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

Martedì 1 Ottobre a Salsomaggiore Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14,4°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno all’80%. La mattina porterà con sé condizioni simili, con temperature che varieranno tra 12,9°C e 16,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, ma non si registreranno precipitazioni significative fino al pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a 12,4°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,5 km/h e 2,7 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La mattina inizierà con temperature che si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 16,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con una probabilità di pioggia molto bassa. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che si farà sentire, ma senza particolari raffiche. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,8°C e 16°C, mantenendo il cielo coperto. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà sotto il 10%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14,4°C. Il cielo rimarrà coperto e, a partire dalle 23:00, si registrerà una leggera pioggia, con accumuli minimi. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno all’85%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino delle schiarite temporanee. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Salsomaggiore Terme in un contesto meteorologico favorevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 2.7 SE max 4.9 Scirocco 79 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.2° perc. +12.8° Assenti 2 E max 3.4 Levante 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.9° perc. +12.4° Assenti 1.3 S max 4 Ostro 85 % 1018 hPa 9 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 6 % 5.3 ENE max 5 Grecale 73 % 1017 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° prob. 9 % 5 E max 4.9 Levante 73 % 1016 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 3 % 5.8 ESE max 7.1 Scirocco 74 % 1014 hPa 18 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 3 % 4.4 E max 5.3 Levante 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +14.1° prob. 3 % 2.7 E max 3.2 Levante 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:55

