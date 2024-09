Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Salsomaggiore Terme si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Con il passare delle ore, le condizioni tenderanno a migliorare, portando a momenti di sole e nubi sparse.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, con una leggera pioggia che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 97%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Le previsioni del tempo indicano che ci sarà una transizione da nubi sparse a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia leggera, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 28%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo continueranno a mostrare un cielo nuvoloso, ma con una diminuzione della pioggia. Le temperature raggiungeranno il picco di 21°C e le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 61%. Le piogge saranno sporadiche e di lieve intensità, con una probabilità di precipitazioni che scenderà progressivamente. Il vento si farà più presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 13 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Si prevede un cielo sereno con poche nuvole, e le temperature scenderanno a circa 14°C. L’umidità si manterrà attorno all’88%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest a una velocità di circa 10 km/h. Le probabilità di pioggia saranno molto basse, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme indicano un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo una notte piovosa, domani si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli. Dopodomani, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo l’area particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.4° perc. +15.6° 0.39 mm 3.6 NO max 7.3 Maestrale 97 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.15 mm 3.2 NO max 8.8 Maestrale 96 % 1009 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 44 % 2 NNO max 7.7 Maestrale 94 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 21 % 4.4 NNO max 6.2 Maestrale 83 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20° 0.39 mm 2.6 NO max 7.9 Maestrale 68 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +20.8° perc. +20.6° 0.23 mm 5.9 S max 13.4 Ostro 61 % 1010 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 80 % 7.8 SSO max 9.3 Libeccio 84 % 1011 hPa 21 poche nuvole +14.2° perc. +14° prob. 20 % 10.3 SO max 10.6 Libeccio 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:08

