Previsioni Meteo Salsomaggiore Terme: tutti i dettagli per il weekend 20 – 22 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 51%, con temperature attorno ai +15,4°C. La mattina seguirà con un cielo coperto e una temperatura di +15,2°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento, con nubi sparse e un massimo di 21,3°C. Sabato, la notte inizierà con nubi sparse e temperature di +15,2°C, mentre la mattina porterà un cielo sereno e un aumento fino a 16,6°C. Domenica, il cielo sarà coperto con temperature di +15,4°C nella notte e un massimo di 22,5°C nel pomeriggio, con umidità che varierà tra 59% e 80%.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 51%. La temperatura si attesterà attorno ai +15,4°C, con una temperatura percepita di +15,2°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. La temperatura scenderà leggermente a +15,2°C, con una percezione di +15°C. Il vento si attenuerà ulteriormente, raggiungendo solo 2,9 km/h da Nord-Nord Ovest. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge, mentre l’umidità aumenterà fino all’86%.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 30% al 67%. La temperatura raggiungerà un massimo di 21,3°C, con una temperatura percepita di 21°C. La velocità del vento sarà più sostenuta, variando tra 6,2 km/h e 9,8 km/h da Est-Nord Est. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 58%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 75%. Le temperature scenderanno a 16°C, con una percezione di 15,6°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 4,1 km/h da Sud Ovest, senza precipitazioni e con un’umidità che raggiungerà il 77%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 83%. La temperatura si attesterà a +15,2°C, con una temperatura percepita di +14,9°C. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’81%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e diventerà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 5%. La temperatura salirà a +16,6°C, con una percezione di +16,3°C. Il vento si farà più attivo, raggiungendo 1,1 km/h da Nord Est. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno piogge, mentre l’umidità scenderà al 78%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà dal 20% al 74%. La temperatura raggiungerà un massimo di 21,6°C, con una temperatura percepita di 21,4°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 9,9 km/h da Est, senza precipitazioni e con un’umidità che si manterrà attorno al 58%.

Nella sera, il cielo si coprirà nuovamente con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 16,1°C, con una percezione di 15,8°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h da Sud Ovest, senza precipitazioni e con un’umidità che raggiungerà il 78%.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura sarà di +15,4°C, con una temperatura percepita di +15,1°C. La velocità del vento si attesterà a 4,6 km/h proveniente da Sud Ovest, senza precipitazioni e con un’umidità del 80%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si attesterà a +16,9°C, con una percezione di +16,6°C. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h da Ovest, senza precipitazioni e con un’umidità che scenderà al 75%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 28% al 61%. La temperatura raggiungerà un massimo di 22,5°C, con una temperatura percepita di 22,4°C. La velocità del vento sarà di 8 km/h da Nord Est, senza precipitazioni e con un’umidità che si attesterà attorno al 59%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà nuovamente con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature scenderanno a 16,9°C, con una percezione di 16,8°C. La velocità del vento si attesterà a 7,7 km/h da Sud-Sud Ovest, senza precipitazioni e con un’umidità che raggiungerà l’80%.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un mix di condizioni meteorologiche, con Venerdì che porterà nubi sparse e temperature moderate, Sabato che offrirà momenti di sereno e temperature più elevate, e Domenica che si concluderà con cieli coperti e temperature in calo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato per godere di un clima più favorevole, mentre Domenica potrebbe richiedere un abbigliamento più pesante.

