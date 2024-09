Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a San Cataldo si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi massimi intorno ai 26,1°C durante la mattina. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge leggere.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con una percentuale che raggiungerà il 93%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, provenienti principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 26,1°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando a nubi sparse, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori inferiori al 6%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima più gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a un massimo di 24,2°C alle 15:00, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino all’85%. Si prevedono accumuli di pioggia leggera, con intensità che varierà tra 0,1 mm e 0,26 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 73%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con il cielo che si schiarirà e porterà a un clima sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 2%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Domani si prevede una giornata simile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e una bassa probabilità di pioggia. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto nel caso di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° prob. 3 % 4.2 NO max 4.8 Maestrale 83 % 1015 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 22 % 5.4 NO max 5.3 Maestrale 82 % 1015 hPa 7 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° prob. 6 % 4 NNO max 5.6 Maestrale 72 % 1016 hPa 10 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° prob. 2 % 2.4 ENE max 8.3 Grecale 59 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +25.2° perc. +25.4° 0.11 mm 2.3 NE max 6.9 Grecale 62 % 1016 hPa 16 pioggia leggera +23.2° perc. +23.5° 0.1 mm 5.1 N max 8.4 Tramontana 73 % 1016 hPa 19 cielo sereno +20.4° perc. +20.8° Assenti 5.4 NO max 7.5 Maestrale 85 % 1018 hPa 22 cielo sereno +20° perc. +20.1° Assenti 5.2 ONO max 5.7 Maestrale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:48

