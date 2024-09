Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata fresco e nuvoloso, seguito da piogge leggere nel corso del pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 25,4°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà le attività all’aperto, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’86%. La temperatura si aggirerà attorno ai 18,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest a 6,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature in lieve diminuzione.

Durante la mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una temperatura che salirà fino a 24,5°C entro le ore 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà drasticamente, raggiungendo un valore minimo del 1%. Tuttavia, a partire dalle ore 12:00, si prevede l’arrivo di piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 24,5°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che raggiungeranno il 90% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,86 mm. La copertura nuvolosa sarà elevata, attorno al 90%, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h.

La sera porterà un graduale miglioramento, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che scenderanno fino a 19,1°C. Le condizioni di pioggia si attenueranno, e si prevede un cielo con nubi sparse. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, con un clima più stabile per il fine settimana. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +18.3° Assenti 6.6 ONO max 7.3 Maestrale 74 % 1013 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 5.7 O max 5.9 Ponente 72 % 1014 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 2 % 1.4 N max 3.2 Tramontana 58 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25.3° perc. +25.2° prob. 4 % 6.4 ESE max 10.5 Scirocco 49 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +23.2° perc. +23.2° 0.66 mm 3.2 ENE max 8.5 Grecale 62 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +22.6° perc. +22.6° 0.46 mm 4 ENE max 7.6 Grecale 66 % 1015 hPa 19 poche nuvole +19.8° perc. +19.9° Assenti 2.8 NNO max 5.3 Maestrale 81 % 1016 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.5° Assenti 5.3 ONO max 5.7 Maestrale 80 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:58

