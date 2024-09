Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra +18,5°C e +22°C. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente totale, con un graduale miglioramento previsto nel corso della sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’81%. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord Ovest.

Durante la mattina, le previsioni del tempo continueranno a segnalare piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +22°C intorno alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 60%. Il vento sarà debole, con velocità che varierà tra i 2,9 km/h e i 6,4 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai +21°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non sarà completamente assente. L’umidità si attesterà attorno al 71%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un netto miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i +18,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per San Cataldo indicano un inizio di giornata piuttosto instabile, ma con un miglioramento significativo previsto nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana più gradevole. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.19 mm 4.5 ONO max 5.7 Maestrale 83 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.23 mm 4.9 NO max 5.2 Maestrale 82 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.31 mm 2.9 NNO max 4.6 Maestrale 73 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.68 mm 1.2 O max 5.7 Ponente 80 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.22 mm 2.8 E max 3.6 Levante 80 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° prob. 29 % 3.8 ENE max 5.7 Grecale 74 % 1016 hPa 19 poche nuvole +19° perc. +19.2° prob. 3 % 6.1 NO max 7.4 Maestrale 86 % 1018 hPa 22 cielo sereno +18.6° perc. +18.7° Assenti 6 NO max 6.4 Maestrale 83 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:55

