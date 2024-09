Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Cataldo indicano un fine settimana variabile, con cieli sereni e nubi sparse. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese durante il sabato. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per il sabato pomeriggio, che potrebbero portare a piogge moderate. L’umidità varierà tra il 41% e il 69%, con una pressione atmosferica compresa tra 1013hPa e 1016hPa. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti.

Venerdì 6 Settembre

Notte

Durante la notte a San Cataldo, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 82%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 6,2km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 29%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una temperatura percepita di +29,5°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 5,6km/h, mantenendo l’umidità al 61% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. Le temperature massime raggiungeranno i +32,4°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est a una velocità di 2,6km/h. L’umidità si manterrà al 44% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di 3,9km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sui 1015hPa.

Sabato 7 Settembre

Notte

Durante la notte a San Cataldo, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,3°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest a una velocità di 3,9km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una temperatura percepita di +31°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord a una velocità di 1,4km/h, mantenendo l’umidità al 46% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. Le temperature massime saranno di +31,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 3,9km/h. Si prevede una probabilità del 4% di precipitazioni, con un’umidità del 41% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,9°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest a una velocità di 8km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sui 1016hPa.

Domenica 8 Settembre

Notte

Durante la notte a San Cataldo, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,7°C, con una brezza leggera proveniente da Nord Ovest a una velocità di 7,5km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a +24,4°C, con una temperatura percepita di +24,6°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Ovest a una velocità di 6,4km/h, mantenendo l’umidità al 62% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature massime saranno di +31,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est a una velocità di 9,6km/h. L’umidità si manterrà al 41% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,4°C, con una brezza leggera proveniente da Sud a una velocità di 10,5km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica sui 1014hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a San Cataldo si preannuncia variabile, con una prevalenza di cieli sereni e nubi sparse. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese durante il sabato. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per il sabato pomeriggio, che potrebbero portare a piogge moderate. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

