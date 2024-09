Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a San Cataldo si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 20,8°C a un massimo di 29,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1014 hPa, mentre l’umidità si attesterà tra il 42% e l’84% nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno ottimali per chi desidera godere di un cielo sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 23,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 9%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 29,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà minima, attorno al 2%, e il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 5,7 km/h e i 13,2 km/h. L’umidità si ridurrà, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, la copertura nuvolosa aumenterà, passando a 66% alle 15:00 e raggiungendo il 79% alle 17:00. Le temperature inizieranno a scendere, con un massimo di 28,6°C alle 13:00 e un minimo di 23,4°C alle 17:00. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con un’intensità di precipitazione stimata attorno al 18%.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà coperto al 19:00 e rimarrà tale fino a tarda notte. Le temperature scenderanno fino a 20,8°C alle 23:00, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo l’84%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo indicano una giornata di Sabato 28 Settembre all’insegna del bel tempo, con un clima ideale per attività all’aperto nelle ore centrali della giornata. Tuttavia, si consiglia di essere pronti a un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo potrebbero continuare a variare, con possibilità di un clima più instabile, quindi è opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +23.7° Assenti 6.1 ONO max 6.3 Maestrale 54 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 6.9 ONO max 6.6 Maestrale 56 % 1013 hPa 7 cielo sereno +27° perc. +27.2° Assenti 6.7 NNO max 10.8 Maestrale 48 % 1014 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +29.6° Assenti 3.9 N max 13.2 Tramontana 43 % 1014 hPa 13 poche nuvole +28.6° perc. +29.4° Assenti 6.5 N max 12.5 Tramontana 52 % 1014 hPa 16 nubi sparse +25.2° perc. +25.7° prob. 18 % 13.4 NNO max 19.6 Maestrale 74 % 1015 hPa 19 cielo coperto +22.3° perc. +22.8° prob. 10 % 17.8 NNO max 23.9 Maestrale 83 % 1016 hPa 22 nubi sparse +21.2° perc. +21.6° prob. 17 % 16.2 NNO max 22.1 Maestrale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:42

