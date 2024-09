Previsioni Meteo San Donato Milanese: il bollettino per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a San Donato Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della mattina. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 16,8°C della notte e i 23,2°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da est, con intensità che non supereranno i 10 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,3°C, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno al 73%. I venti saranno leggeri, provenienti da est-nord est, con velocità di circa 6,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo inizierà a migliorare. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e permettendo un aumento della temperatura fino a 22,5°C entro le ore 11:00. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 49%. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità che varierà tra 4,7 km/h e 8 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che toccheranno il picco di 23,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 24% al 55% entro le ore 17:00. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta e favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,0°C a mezzanotte, con un’umidità che si attesterà intorno al 70%. I venti rimarranno leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sabato 21 Settembre a San Donato Milanese si presenteranno favorevoli, con temperature gradevoli e condizioni asciutte durante la maggior parte della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.3° perc. +15.9° Assenti 6.1 ENE max 6.2 Grecale 73 % 1022 hPa 4 nubi sparse +15° perc. +14.6° Assenti 6.3 ENE max 6.7 Grecale 77 % 1022 hPa 7 poche nuvole +16.7° perc. +16.3° Assenti 4.8 ENE max 8 Grecale 71 % 1022 hPa 10 poche nuvole +21.8° perc. +21.4° Assenti 6 E max 9.4 Levante 53 % 1022 hPa 13 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° Assenti 8.8 ESE max 9.6 Scirocco 47 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21.9° perc. +21.6° Assenti 7.4 ESE max 11 Scirocco 55 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 6 ESE max 7.4 Scirocco 63 % 1021 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17° Assenti 6.2 ENE max 6.4 Grecale 68 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:17

