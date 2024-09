Previsioni Meteo San Donato Milanese: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Donato Milanese di Lunedì 16 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il clima sarà sereno, ma già dalle prime ore della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno tra i 14,1°C e i 21,2°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 38% e il 68%.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà massima, con un’alta percentuale di umidità. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La ventilazione sarà debole, e l’umidità continuerà a mantenersi su valori elevati, intorno al 39%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non cambierà drasticamente. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,2°C. La brezza leggera persisterà, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Donato Milanese nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo coperto. Si prevede che il clima rimarrà fresco e umido, senza particolari eventi meteorologici in arrivo. Pertanto, sarà consigliabile prepararsi a giornate nuvolose e fresche, con una leggera ventilazione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.1° perc. +13.3° Assenti 6.7 NE max 12 Grecale 68 % 1015 hPa 3 poche nuvole +13° perc. +11.9° Assenti 4.9 NE max 6.7 Grecale 59 % 1014 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +11.9° Assenti 3.5 ENE max 5 Grecale 57 % 1014 hPa 9 cielo coperto +17.7° perc. +16.7° Assenti 4.7 ESE max 7.6 Scirocco 45 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21° perc. +20.1° Assenti 5.8 ESE max 7.2 Scirocco 39 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.1° perc. +20.2° Assenti 5.7 SSE max 6.6 Scirocco 39 % 1012 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +16.3° Assenti 2.7 SSE max 3.6 Scirocco 53 % 1012 hPa 21 cielo coperto +16° perc. +15.2° Assenti 0.3 NNO max 0.6 Maestrale 58 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.