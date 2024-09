Previsioni Meteo San Donato Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a San Donato Milanese si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piovoso che si evolverà nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, con momenti di pioggia leggera e schiarite temporanee.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0.2mm.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 13°C e i 19°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h da Ovest. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 86%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 21°C. Il vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 5 km/h. Tuttavia, ci sarà ancora una probabilità di pioggia leggera, con accumuli minimi. L’umidità si manterrà attorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

La sera porterà nuovamente pioggia leggera, con temperature in calo fino a 16°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma le precipitazioni continueranno, con accumuli di circa 0.25mm. La brezza si farà sentire, ma con intensità ridotta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Donato Milanese indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Mercoledì e giovedì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a San Donato Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.2 mm 2.5 SE max 14.1 Scirocco 96 % 1010 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° prob. 36 % 5.9 SSO max 9.5 Libeccio 95 % 1009 hPa 6 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° prob. 20 % 8.9 O max 17.2 Ponente 91 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° prob. 3 % 9.1 O max 11.9 Ponente 73 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.6° perc. +20.2° prob. 10 % 5.7 O max 6.7 Ponente 57 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° prob. 37 % 2.4 SSO max 3.7 Libeccio 58 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +17.6° perc. +17.3° 0.25 mm 1.9 ESE max 2.5 Scirocco 74 % 1011 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° prob. 30 % 4.4 E max 4.8 Levante 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.