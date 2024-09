Previsioni Meteo San Donato Milanese: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Donato Milanese di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà significativa, soprattutto nelle prime ore del giorno, ma si prevede un miglioramento nel pomeriggio, con cieli sereni e poche nuvole.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 32%, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 4%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà gradualmente fino a raggiungere i 17,3°C alle 07:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% e il vento si farà più presente, con velocità che toccheranno i 5,4 km/h. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 69%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. A partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature toccheranno il massimo di 24,6°C alle 13:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, arrivando a un 4% alle 13:00. L’umidità si manterrà attorno al 40%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 17,9°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 96%. Il vento si farà sentire con una velocità di 8,3 km/h, mantenendo una leggera brezza. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori attorno al 22%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Donato Milanese indicano una giornata di Venerdì 20 Settembre che inizierà con nuvole e temperature fresche, ma che si trasformerà in un pomeriggio soleggiato e piacevole. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di nuvole e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole potranno godere di un pomeriggio ideale per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare più fresche e umide.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° prob. 4 % 4.2 ENE max 4.4 Grecale 78 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 3.8 N max 5.2 Tramontana 75 % 1019 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 5.1 NNO max 8.6 Maestrale 71 % 1020 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +20.6° Assenti 3.9 ONO max 5.9 Maestrale 54 % 1020 hPa 12 nubi sparse +24.3° perc. +23.9° Assenti 2.6 S max 5.8 Ostro 42 % 1020 hPa 15 cielo sereno +24.1° perc. +23.7° Assenti 7.6 SE max 9.9 Scirocco 43 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 10.4 ESE max 22.9 Scirocco 62 % 1021 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° prob. 22 % 8.3 ENE max 17.4 Grecale 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:19

