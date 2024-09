Previsioni Meteo San Donato Milanese: tutti i dettagli per domani venerdì 6 settembre

MeteoWeb

Venerdì 6 Settembre a San Donato Milanese si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a una velocità di 1,8km/h. L’umidità sarà del 93% e la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1013hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 51%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +20,3°C verso le ore 08:00. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest soffierà a una velocità di 2,6km/h. L’umidità diminuirà al 81% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature massime saranno di +25,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a 6,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In serata, le nuvole si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a poche nubi con una copertura nuvolosa intorno al 14%. Le temperature si manterranno gradevoli, attorno ai +20,3°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a 3,3km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1015hPa.

In conclusione, per Venerdì 6 Settembre a San Donato Milanese si prevede una giornata con alternanza di nubi sparse, cielo coperto e poche nubi. Le temperature si manterranno nella norma per il periodo, con un lieve aumento nel corso della giornata. Il vento sarà prevalentemente di brezza, con intensità variabile. L’umidità si attesterà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni climatiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.8° perc. +18.1° 0.16 mm 6 E max 12.5 Levante 96 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17.8° prob. 27 % 3.5 SE max 8.2 Scirocco 96 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +18.1° prob. 23 % 1.8 SSE max 4 Scirocco 93 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 8 % 3.9 SSO max 4.4 Libeccio 75 % 1014 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +25.1° prob. 12 % 3.7 OSO max 3.4 Libeccio 59 % 1013 hPa 15 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° prob. 4 % 6.1 SO max 6 Libeccio 54 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.4° prob. 4 % 2.7 OSO max 4.6 Libeccio 68 % 1014 hPa 21 poche nuvole +21.1° perc. +21.1° Assenti 4.2 NNO max 4.4 Maestrale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:46

