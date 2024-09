Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, San Giorgio a Cremano si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo presenterà nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un netto miglioramento, con cieli sereni che accompagneranno l’intera giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C durante la notte e raggiungeranno un massimo di circa 23,8°C nel corso del pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 20,8 km/h.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di circa 20°C e una copertura nuvolosa del 46%. La mattina si presenterà serena, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 21,9°C entro le 09:00. Il vento si manterrà leggero, proveniente principalmente da Nord, con velocità che varieranno tra 5 km/h e 7,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 23,8°C intorno alle 12:00 e 13:00. La ventilazione si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 13,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 39% e il 45%.

La sera continuerà a presentarsi serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 17,5°C entro le 23:00. La ventilazione rimarrà presente, con velocità che potranno arrivare fino a 16,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata di Domenica caratterizzata da condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un inizio di settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 15.3 OSO max 22.1 Libeccio 61 % 1017 hPa 3 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° prob. 1 % 5.7 NO max 7.4 Maestrale 61 % 1016 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° prob. 1 % 7.2 N max 8.4 Tramontana 61 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 6 N max 9.6 Tramontana 46 % 1019 hPa 12 cielo sereno +23.8° perc. +23.2° Assenti 5.6 NO max 12.5 Maestrale 40 % 1018 hPa 15 poche nuvole +22.2° perc. +21.7° Assenti 4.3 N max 13.9 Tramontana 45 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20.3° perc. +19.6° Assenti 15.7 ENE max 16.6 Grecale 45 % 1021 hPa 21 cielo sereno +18.2° perc. +17.3° Assenti 15.2 NE max 20.8 Grecale 47 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.