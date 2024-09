Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a San Giorgio a Cremano si prevede una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a un cielo sereno e a temperature in aumento.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 92%. Le temperature si manterranno sui 21,2°C, con una leggera diminuzione fino a 20,5°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 14,7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un netto miglioramento. A partire dalle 06:00, la pioggia cesserà e il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 24°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa diminuirà drasticamente, passando dal 14% alle 8%. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 5,2 km/h e i 14,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere prevalentemente sereno, con la presenza di poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera diminuzione verso la fine della giornata. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 58%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con intensità che non supereranno i 17,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 63%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano indicano un netto miglioramento dopo una notte piovosa. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Si consiglia di approfittare delle belle giornate che seguiranno, poiché le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.2° perc. +21.5° 0.56 mm 9.5 S max 14.7 Ostro 81 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.49 mm 9.3 S max 14.2 Ostro 83 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +21.2° perc. +21.4° 0.12 mm 5.2 SSE max 8.7 Scirocco 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23.4° perc. +23.5° prob. 22 % 10.7 SSO max 14.2 Libeccio 67 % 1014 hPa 12 cielo sereno +24° perc. +24° prob. 18 % 14.5 OSO max 16.6 Libeccio 59 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° prob. 11 % 14.7 OSO max 17.2 Libeccio 63 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 6 % 9.5 OSO max 12.6 Libeccio 67 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° Assenti 4.5 SO max 6.6 Libeccio 67 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:51

