Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, San Giorgio a Cremano si troverà ad affrontare un meteo variabile, caratterizzato da piogge leggere e momenti di schiarita. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata con condizioni di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C durante la notte. Con l’avanzare della mattinata, si prevede un incremento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, che accompagneranno i residenti fino al pomeriggio.

Durante la notte, le temperature rimarranno stabili attorno ai 18,6°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, ma non si registreranno eventi significativi. Con l’arrivo della mattina, il clima cambierà notevolmente: si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a piogge leggere che si intensificheranno, portando le temperature a salire fino a 23,9°C intorno a mezzogiorno. La pioggia si presenterà con intensità variabile, con accumuli che raggiungeranno i 0,24mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con il ritorno di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,3°C. La brezza continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest, mantenendo un clima gradevole nonostante la presenza di nuvole. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, ci sarà un nuovo aumento della probabilità di piogge, che si manifesteranno nuovamente con leggera intensità.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge, con temperature che scenderanno a circa 21,1°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da una leggera brezza, e la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 37%. La notte si concluderà con un mix di nubi sparse e piogge leggere, mantenendo le temperature intorno ai 20,4°C.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con piogge leggere alternate a momenti di schiarita. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Gli abitanti potranno quindi aspettarsi un fine settimana più soleggiato e caldo, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 49 % 8.4 ENE max 11.4 Grecale 71 % 1013 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° prob. 20 % 8.3 ENE max 11.3 Grecale 72 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.16 mm 5.8 E max 9 Levante 69 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.5° perc. +22.3° 0.11 mm 8.7 SSE max 10.4 Scirocco 58 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +23.7° prob. 49 % 13.6 S max 13.7 Ostro 52 % 1014 hPa 15 poche nuvole +23.3° perc. +23.1° prob. 24 % 13.3 SSO max 13.9 Libeccio 55 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +21.8° perc. +21.7° 0.16 mm 7.1 SSO max 9 Libeccio 64 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +21.1° perc. +21° 0.14 mm 4.1 S max 6 Ostro 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:01

