Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a San Giovanni in Persiceto prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci aspettiamo cielo coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni più intense. La temperatura massima raggiungerà i 34,1°C nel primo pomeriggio, con una sensazione termica di 33,1°C.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 70% e temperature intorno ai +23°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 5,8km/h.

Al risveglio, alle 06:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa all’86% e una temperatura di +22,9°C. Il vento sarà proveniente da Ovest a 6,7km/h.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto con probabilità di piogge leggere e temperature in aumento fino a raggiungere i 29,3°C alle 09:00. L’umidità si attesterà intorno al 41%.

Nel primo pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, ma è comunque prevista la possibilità di piogge leggere con una copertura nuvolosa al 32%. La temperatura massima sarà di 34,1°C alle 13:00.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le precipitazioni diventeranno più intense, con piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 19:00. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C.

In conclusione, Lunedì 2 Settembre a San Giovanni in Persiceto sarà caratterizzato da un inizio di giornata con piogge leggere, seguite da un aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.7° perc. +23.4° Assenti 4.1 O max 7.1 Ponente 51 % 1012 hPa 3 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 7.3 OSO max 7.8 Libeccio 58 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +22.9° perc. +22.8° 0.15 mm 6.7 O max 10.2 Ponente 60 % 1012 hPa 9 cielo coperto +29.3° perc. +29° prob. 4 % 8 ONO max 8.6 Maestrale 41 % 1013 hPa 12 nubi sparse +33.7° perc. +32.7° Assenti 6.4 NO max 10.1 Maestrale 29 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +23.8° perc. +23.9° 0.67 mm 32.9 OSO max 45.4 Libeccio 63 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +22.8° perc. +22.7° 0.13 mm 15.6 SSO max 26 Libeccio 61 % 1013 hPa 21 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 24 % 2.7 ESE max 7.7 Scirocco 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:45

