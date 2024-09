Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, San Giovanni in Persiceto si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 13,2°C. La mattina porterà un incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto intorno a mezzogiorno e temperature che raggiungeranno i 19,8°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature stabili attorno ai 20,4°C. La sera si presenterà nuovamente con cielo coperto e temperature in calo, che scenderanno fino a 15,4°C.

Durante la notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 13,2°C, percepita come 12,3°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 7,9 km/h da Sud Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 19,2°C alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’88% e il vento si presenterà con una velocità di circa 6,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi al 53%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un ritorno a nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 20,4°C. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 3,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1021 hPa.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento si presenterà con una velocità di 6,3 km/h. L’umidità aumenterà fino al 69% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature che varieranno tra i 13,2°C della notte e i 20,4°C del pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile instabilità atmosferica, con la possibilità di piogge. Pertanto, sarà opportuno monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.3° Assenti 7.9 SE max 10.9 Scirocco 68 % 1024 hPa 3 nubi sparse +12.5° perc. +11.7° Assenti 6.1 ESE max 7.7 Scirocco 72 % 1023 hPa 6 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 4.4 SE max 6.4 Scirocco 75 % 1023 hPa 9 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° Assenti 6.4 E max 9.2 Levante 58 % 1023 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +19.2° Assenti 4.1 ESE max 4.5 Scirocco 51 % 1022 hPa 15 nubi sparse +20.2° perc. +19.5° Assenti 3.1 E max 3.5 Levante 50 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.5° perc. +15.8° Assenti 6.5 E max 7.1 Levante 63 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 5.4 SE max 9.7 Scirocco 69 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:52

