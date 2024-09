Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso con possibilità di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,4°C nel pomeriggio. La serata si presenterà con un cielo coperto, mentre le condizioni di umidità e vento varieranno nel corso della giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18,8°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Sud Est. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 10%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,1°C entro le 8:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo: il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 100%. Le temperature toccheranno il massimo di 27,4°C alle 14:00, ma la sensazione di calore sarà mitigata da una leggera brezza. La probabilità di pioggia aumenterà, con possibilità di pioggia leggera a partire dalle 18:00, quando si registreranno anche temperature in calo fino a 22,1°C.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 20°C. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 38%, con condizioni di umidità che continueranno a mantenersi elevate, intorno al 76%. La brezza si farà più intensa, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto mostrano un trend di instabilità. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e possibilità di piogge, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Mercoledì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 5.4 SE max 7.6 Scirocco 75 % 1010 hPa 3 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 1.9 ENE max 5.5 Grecale 80 % 1009 hPa 6 poche nuvole +18.6° perc. +18.6° Assenti 2 NE max 6 Grecale 78 % 1009 hPa 9 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 6.2 NE max 6.8 Grecale 60 % 1009 hPa 12 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.6 ENE max 5.1 Grecale 48 % 1007 hPa 15 cielo coperto +27.2° perc. +27.3° prob. 19 % 3.6 ENE max 5.7 Grecale 45 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +22.1° perc. +22.1° 0.12 mm 8.4 ESE max 18.6 Scirocco 66 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 33 % 9.3 SO max 15 Libeccio 76 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:28

