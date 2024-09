Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a San Giovanni in Persiceto si prevede una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia tra il 66% e il 76%. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni a una velocità compresa tra i 3,3km/h e i 5,3km/h.

Durante la mattina, la situazione meteorologica migliorerà leggermente con la comparsa di nubi sparse e una diminuzione della probabilità di pioggia al 33%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27,5°C, con una percezione di calore che potrà superare i 28°C. Il vento sarà ancora leggero, con una direzione prevalente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 20% e il 30%. Le temperature massime toccheranno i 32-33°C, con una percezione di calore che potrà superare i 32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,2km/h.

In serata, la situazione meteorologica peggiorerà nuovamente con il ritorno delle piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà picchi fino al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20-23°C, con una percezione di calore che potrà superare i 23°C. Il vento soffierà da direzioni variabili con intensità fino a 13,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata instabile con alternanza di piogge leggere e schiarite. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° prob. 30 % 1.7 E max 5.9 Levante 61 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +21° perc. +21° 0.26 mm 3.3 SSO max 4.6 Libeccio 74 % 1014 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.2° prob. 29 % 3 O max 4.6 Ponente 72 % 1015 hPa 9 nubi sparse +27.5° perc. +28.1° prob. 15 % 3.2 NNO max 3.8 Maestrale 53 % 1015 hPa 12 poche nuvole +31.8° perc. +31.9° prob. 15 % 3 ENE max 7 Grecale 39 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.9° perc. +31.4° prob. 25 % 8.9 SSE max 11.6 Scirocco 36 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +23.4° perc. +23.7° 0.58 mm 8.8 ENE max 15 Grecale 73 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.43 mm 5.2 ENE max 11.9 Grecale 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:41

