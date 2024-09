Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a San Giovanni in Persiceto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà tra i 18,1°C e i 27,1°C, mentre la copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% nelle ore serali. I venti saranno moderati, con velocità che si attesteranno intorno ai 20 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 86% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà di circa 9,8 km/h, proveniente da sud-sud ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che saliranno fino a 21,9°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che toccheranno il 100%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,8 km/h e i 4,6 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con temperature che raggiungeranno il picco di 27,1°C alle 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto e la probabilità di precipitazioni sarà bassa. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che toccheranno i 14,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a soffiare da ovest-sud ovest con velocità di circa 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti potranno godere di un clima piuttosto uniforme.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a San Giovanni in Persiceto

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 8 % 21.9 S max 38.4 Ostro 69 % 1005 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 39 % 12.6 SO max 28.3 Libeccio 77 % 1005 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 39 % 4.3 ONO max 10.2 Maestrale 86 % 1007 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° prob. 21 % 4.6 SSO max 12.9 Libeccio 74 % 1008 hPa 12 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 22 % 13.4 SSO max 25 Libeccio 52 % 1007 hPa 15 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 7 % 10.4 SO max 20.5 Libeccio 50 % 1006 hPa 18 cielo coperto +21.6° perc. +21.1° prob. 2 % 13.4 OSO max 24.2 Libeccio 50 % 1007 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° Assenti 11.1 SO max 18.8 Libeccio 59 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:58

