Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, San Giovanni in Persiceto si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che oscillerà tra i 15°C e i 22,7°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e nella sera, mentre le precipitazioni rimarranno assenti. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con un cielo che inizierà a coprirsi. La copertura nuvolosa sarà del 74%, e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3,3 km/h. Con l’avanzare delle ore, si passerà a un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno leggermente.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno il 95%. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Nonostante la presenza di nuvole, non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà intorno al 68%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 77%. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenersi debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni in Persiceto indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un clima stabile e nuvoloso, senza piogge. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più piacevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a San Giovanni in Persiceto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 3.3 SO max 4.2 Libeccio 78 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° Assenti 4.6 OSO max 5.1 Libeccio 82 % 1019 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 5.7 OSO max 6.3 Libeccio 83 % 1019 hPa 9 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 3.1 NO max 2 Maestrale 66 % 1019 hPa 12 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 3.8 ESE max 4.2 Scirocco 55 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° prob. 5 % 4.1 ESE max 5 Scirocco 57 % 1016 hPa 18 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 6 % 3.4 SE max 3.9 Scirocco 70 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° Assenti 5.1 SSE max 6 Scirocco 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:07

