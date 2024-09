Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, San Giovanni la Punta si troverà ad affrontare un meteo prevalentemente sereno durante le prime ore del giorno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le previsioni del tempo indicano temperature gradevoli, che varieranno da un minimo di +17,4°C nelle prime ore della notte a un massimo di +23,8°C intorno a mezzogiorno. La presenza di venti leggeri e la bassa probabilità di precipitazioni renderanno la giornata nel complesso piacevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale del 26%. I venti soffieranno da Ovest – Nord Ovest a una velocità di circa 4,2 km/h, creando una leggera brezza. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi al 3%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i +23,8°C entro mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 42%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che varieranno tra 4 km/h e 10,4 km/h. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature leggermente inferiori, attorno ai 22°C. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 8%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 14,9 km/h. Nonostante la presenza di nuvole, la giornata si manterrà asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà progressivamente più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature scenderanno fino a +19,1°C. La probabilità di pioggia aumenterà, ma rimarrà comunque contenuta, con valori che toccheranno il 26%. I venti, ora più sostenuti, soffieranno da Ovest a una velocità di 17,1 km/h, portando una leggera frescura.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni la Punta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nella sera. Le temperature rimarranno gradevoli, rendendo la giornata adatta a diverse attività. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e la possibilità di piogge, pertanto sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 4 ONO max 5.8 Maestrale 60 % 1014 hPa 4 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 3.9 ONO max 5.3 Maestrale 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +19.9° perc. +19.3° Assenti 4.4 OSO max 5.1 Libeccio 52 % 1013 hPa 10 cielo sereno +23° perc. +22.4° Assenti 6.3 S max 7.5 Ostro 42 % 1012 hPa 13 poche nuvole +23.7° perc. +23.3° prob. 4 % 13.8 SE max 13.8 Scirocco 45 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22° perc. +21.7° prob. 4 % 12.5 ESE max 11.6 Scirocco 55 % 1010 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° prob. 17 % 0.9 SSE max 8 Scirocco 63 % 1011 hPa 22 cielo coperto +19.4° perc. +19.1° prob. 26 % 14.5 OSO max 23.4 Libeccio 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:01

