Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

Nella giornata di Mercoledì 11 Settembre, San Giovanni la Punta si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 69%.

Proseguendo nella mattina, il meteo continuerà a essere stabile, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a 26°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 5,5 km/h e i 11,6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 55% nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, si registreranno alcune poche nuvole, ma non si prevedono precipitazioni significative. Tuttavia, intorno alle 15:00, ci sarà una leggera pioggia con un’intensità di 0,1 mm, che non influenzerà in modo sostanziale il clima generale della giornata. Le temperature si manterranno attorno ai 25°C, con una leggera diminuzione verso sera.

La sera porterà un ritorno al cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la temperatura percepita molto confortevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 71%, mantenendo un clima piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con un clima ideale per godere delle attività all’aperto. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.7° perc. +21.8° prob. 21 % 1.8 N max 6.8 Tramontana 71 % 1009 hPa 4 cielo sereno +21.3° perc. +21.4° prob. 17 % 4.9 O max 6.2 Ponente 73 % 1009 hPa 7 poche nuvole +23.1° perc. +23.2° prob. 9 % 3.8 O max 4.3 Ponente 65 % 1010 hPa 10 cielo sereno +25.6° perc. +25.7° prob. 6 % 7.3 SE max 6.6 Scirocco 57 % 1010 hPa 13 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° prob. 20 % 12.8 SE max 12 Scirocco 55 % 1010 hPa 16 poche nuvole +24.8° perc. +24.9° prob. 24 % 10.9 ESE max 10.4 Scirocco 60 % 1010 hPa 19 cielo sereno +23° perc. +23.2° prob. 6 % 5.7 ENE max 9 Grecale 69 % 1011 hPa 22 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° prob. 2 % 0.7 NNE max 5.2 Grecale 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:09

