Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a San Giovanni la Punta indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La brezza vivace proveniente da Ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 27,8°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, con un cielo che rimarrà per lo più sereno e poche nuvole sparse. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità moderata. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,7°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto.

In sintesi, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta evidenziano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 13.4 OSO max 21.8 Libeccio 59 % 1012 hPa 3 poche nuvole +20.9° perc. +20.5° Assenti 17.9 O max 34.2 Ponente 59 % 1011 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +21.9° prob. 3 % 18.8 O max 34.6 Ponente 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 22 % 23.1 O max 41.4 Ponente 45 % 1011 hPa 12 poche nuvole +28° perc. +27.5° prob. 18 % 20.8 O max 36 Ponente 38 % 1011 hPa 15 poche nuvole +27° perc. +26.8° Assenti 14.3 ONO max 26.6 Maestrale 40 % 1010 hPa 18 cielo sereno +22.9° perc. +22.4° Assenti 17 ONO max 24 Maestrale 44 % 1012 hPa 21 cielo sereno +20.7° perc. +20.2° Assenti 18 ONO max 28.6 Maestrale 50 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.