Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a San Giovanni la Punta si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23°C intorno a mezzogiorno, mantenendo un cielo sereno e una leggera brezza.

Nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un incremento della presenza di nuvole, ma senza precipitazioni significative. Nel pomeriggio, si registreranno poche nuvole, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La brezza sarà leggera, con una velocità del vento che varierà tra i 7 e i 9 km/h. La percentuale di umidità si attesterà intorno al 40%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza rischio di pioggia. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. La visibilità rimarrà buona, e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni la Punta nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità meteorologica. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con cieli prevalentemente sereni e qualche nuvola sporadica. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto. Sarà importante monitorare eventuali cambiamenti, ma per ora, il meteo si presenta favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 18 O max 27.3 Ponente 52 % 1012 hPa 4 cielo sereno +17.1° perc. +16.3° Assenti 16.4 O max 22.9 Ponente 53 % 1012 hPa 7 cielo sereno +19.7° perc. +18.9° prob. 16 % 17.6 O max 21.7 Ponente 46 % 1013 hPa 10 cielo sereno +22.7° perc. +22° prob. 8 % 12.7 O max 20.7 Ponente 36 % 1013 hPa 13 poche nuvole +23.4° perc. +22.8° prob. 11 % 8.3 N max 17.1 Tramontana 38 % 1012 hPa 16 poche nuvole +21.9° perc. +21.3° prob. 17 % 9.8 NNE max 14.1 Grecale 47 % 1012 hPa 19 nubi sparse +19.5° perc. +19° prob. 4 % 10 NNO max 14 Maestrale 58 % 1014 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° prob. 4 % 8.2 O max 17.2 Ponente 58 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.