Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un avvio piuttosto piovoso e un miglioramento atteso nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori freschi, oscillando tra i 12,4°C e i 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto e, infine, a nubi sparse. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 41,6 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 12,4°C. La velocità del vento sarà di circa 8,1 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 31,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente fino alle prime ore del mattino.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 13,8°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, con una velocità che potrà arrivare a 14,7 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno moderate, specialmente tra le 09:00 e le 11:00. Le temperature toccheranno un massimo di 16,8°C alle 13:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata. Le precipitazioni si attenueranno leggermente, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera. L’umidità si manterrà alta, intorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 12,7°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 7,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà assente, permettendo di godere di un clima più secco.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Domenica 15 Settembre evidenziano una giornata inizialmente piovosa, seguita da un graduale miglioramento. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° Assenti 8.1 O max 31.7 Ponente 70 % 1014 hPa 3 cielo coperto +11° perc. +10° prob. 36 % 10.5 NO max 40.5 Maestrale 70 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +13.2° perc. +12.4° 0.25 mm 16.2 NO max 33.8 Maestrale 74 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +13.5° perc. +13.1° 1.04 mm 12.7 NNO max 24.5 Maestrale 82 % 1013 hPa 12 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° prob. 59 % 21.1 NO max 36.8 Maestrale 68 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +15.5° perc. +15° 0.15 mm 21.3 NNO max 32.7 Maestrale 73 % 1013 hPa 18 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° prob. 27 % 9.2 N max 19.4 Tramontana 83 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.1° perc. +12.6° Assenti 7.3 NNO max 10.4 Maestrale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.