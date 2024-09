Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, San Giovanni Rotondo si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, specialmente durante le ore diurne. Le previsioni meteo indicano una temperatura che varierà tra i 10,8°C e i 17°C, con un clima fresco al mattino e temperature più miti nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno fino al pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio e in serata si assisterà a un aumento della nuvolosità. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 35,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 14,5°C entro le ore 8:00. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve aumento della nuvolosità, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature toccheranno il picco massimo di 17°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere leggermente nel tardo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15-18 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, la nuvolosità aumenterà ulteriormente, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature scenderanno a circa 11°C, con un’umidità che aumenterà fino al 78%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e sereno, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che tenderanno a stabilizzarsi su valori simili, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.8° perc. +10.8° Assenti 17.4 NNO max 33.6 Maestrale 69 % 1022 hPa 4 nubi sparse +11.8° perc. +10.7° Assenti 18 NNO max 33.6 Maestrale 65 % 1021 hPa 7 cielo sereno +13.5° perc. +12.3° Assenti 23.8 NNO max 34.6 Maestrale 52 % 1022 hPa 10 cielo sereno +16.1° perc. +14.9° Assenti 19.6 NNO max 24.3 Maestrale 44 % 1022 hPa 13 cielo sereno +16.9° perc. +15.9° Assenti 18.4 NNO max 22.6 Maestrale 48 % 1020 hPa 16 nubi sparse +14.6° perc. +13.6° Assenti 13.8 NNO max 22.5 Maestrale 61 % 1020 hPa 19 poche nuvole +12.4° perc. +11.6° Assenti 11.2 NNO max 19.8 Maestrale 72 % 1020 hPa 22 nubi sparse +11.9° perc. +11.1° Assenti 10.5 NNO max 17.5 Maestrale 76 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:35

