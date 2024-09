Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a San Giovanni Rotondo si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un clima gradevole e temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni e una graduale diminuzione della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio caratterizzato da un cielo limpido e soleggiato. Le temperature si manterranno su valori piacevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La copertura nuvolosa sarà alta, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-sud est, con raffiche che potranno raggiungere i 12,7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’83%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,3 km/h, e l’umidità scenderà progressivamente, rendendo l’aria più secca e confortevole. Le condizioni meteo saranno ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, con un’ottima visibilità e assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calare del sole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa, segno di un buon tempo. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge, e l’umidità si attesterà intorno al 40%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 16°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità aumenterà nuovamente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo indicano una giornata di Martedì 24 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima stabile e temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 25°C. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 7 % 10 S max 12.9 Ostro 82 % 1011 hPa 4 nubi sparse +16° perc. +15.9° prob. 7 % 10.9 S max 16.7 Ostro 84 % 1011 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 13.3 SSO max 31.4 Libeccio 69 % 1012 hPa 10 cielo sereno +22.9° perc. +22.6° Assenti 18.6 SO max 24.8 Libeccio 51 % 1013 hPa 13 cielo sereno +24.4° perc. +23.8° Assenti 23.8 OSO max 26.8 Libeccio 38 % 1012 hPa 16 cielo sereno +21.8° perc. +21.2° Assenti 17.9 OSO max 28.2 Libeccio 46 % 1013 hPa 19 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° prob. 11 % 8.5 SO max 13.2 Libeccio 66 % 1015 hPa 22 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 7.1 OSO max 11.3 Libeccio 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.