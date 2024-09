Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 28 Settembre a San Giovanni Rotondo si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio prevalentemente nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento si farà sentire, con intensità variabile nel corso della giornata.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 5%, e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 6,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a raggiungere i 24,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 2% al 62%. Il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 27,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 98% alle 14:00. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. Il vento continuerà a soffiare con intensità, arrivando fino a 33,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente, con valori che si aggireranno attorno al 5%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14,3°C entro le 23:00. I cieli si presenteranno nuovamente sereni, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 26% e il 32%. Il vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 5,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giovanni Rotondo indicano un inizio di settimana con condizioni meteo variabili. Si prevede un ritorno di cieli sereni e temperature gradevoli, ma con la possibilità di qualche annuvolamento. Gli amanti del clima mite troveranno soddisfazione nelle temperature che si manterranno su valori piacevoli, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.5° perc. +18.2° Assenti 7.4 SSO max 8.6 Libeccio 70 % 1011 hPa 4 poche nuvole +17.8° perc. +17.5° Assenti 9 SSO max 12.1 Libeccio 72 % 1011 hPa 7 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 13.6 SSO max 33.9 Libeccio 61 % 1011 hPa 10 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° Assenti 20.5 SO max 32.1 Libeccio 54 % 1010 hPa 13 cielo coperto +23.8° perc. +23.6° prob. 4 % 31.6 SO max 44.2 Libeccio 52 % 1010 hPa 16 nubi sparse +20.9° perc. +20.1° prob. 12 % 27.4 OSO max 41.9 Libeccio 41 % 1011 hPa 19 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° Assenti 10.3 O max 17.4 Ponente 66 % 1014 hPa 22 nubi sparse +14.5° perc. +14.2° Assenti 5.3 NO max 9.8 Maestrale 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.