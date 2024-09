Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo indicano un Venerdì 13 Settembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 17,2 km/h e i 22,5 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest. La situazione non migliorerà significativamente durante la mattinata, con la presenza di nubi sparse e occasionali schiarite.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 20,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, oscillando tra i 25,5 km/h e i 37,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un ritorno delle piogge, inizialmente leggere, che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno nuovamente, raggiungendo valori intorno ai 16°C. La velocità del vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità aumenterà, portando a un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che continueranno a cadere fino a notte inoltrata. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un’umidità che raggiungerà valori elevati. Il vento si presenterà teso, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo evidenziano un Venerdì 13 Settembre all’insegna dell’instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di sereno. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +15.9° perc. +15.8° 2.25 mm 19 SSO max 33.7 Libeccio 87 % 1003 hPa 5 nubi sparse +15.2° perc. +14.5° prob. 80 % 26.9 SO max 51.3 Libeccio 69 % 1004 hPa 8 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° prob. 33 % 34.8 OSO max 46.8 Libeccio 48 % 1005 hPa 11 poche nuvole +19.7° perc. +19° prob. 33 % 37.3 SO max 48.7 Libeccio 49 % 1005 hPa 14 pioggia leggera +17.7° perc. +17.1° 0.68 mm 11.1 NO max 17.7 Maestrale 63 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +15.3° perc. +14.8° 0.75 mm 8.3 O max 15.1 Ponente 75 % 1006 hPa 20 pioggia moderata +12.6° perc. +12.3° 1.85 mm 17.1 NNO max 33 Maestrale 91 % 1009 hPa 23 pioggia moderata +12° perc. +11.5° 1.73 mm 18.4 NO max 33.8 Maestrale 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:05

