Previsioni Meteo San Giovanni Rotondo: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

Le previsioni meteo per San Giovanni Rotondo di Domenica 29 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si presenteranno durante la notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un pomeriggio prevalentemente sereno. Tuttavia, il vento si farà sentire, con intensità notevole, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno variabili. Si registreranno nubi sparse fino all’01:00, quando inizieranno a manifestarsi piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 14,2°C, con una percezione leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 19,3 km/h. La probabilità di precipitazioni si manterrà attorno al 61%. Con il progredire della notte, le piogge continueranno fino alle prime ore del mattino, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’84% alle 04:00.

Nella mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Le piogge si attenueranno e si passerà a nubi sparse. La temperatura si manterrà intorno ai 13,8°C e la percezione termica sarà simile. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 28,3 km/h alle 06:00. La probabilità di pioggia scenderà progressivamente, fino a diventare quasi assente entro le 09:00. A partire dalle 10:00, si assisterà a un netto miglioramento, con temperature che toccheranno i 15,9°C e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14,9°C. Il vento, pur mantenendo una certa intensità, si presenterà più gestibile, con raffiche che raggiungeranno i 40,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 61%, mentre la pressione atmosferica inizierà a salire, raggiungendo i 1020 hPa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con cieli completamente sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,6°C. Il vento continuerà a soffiare, ma con intensità in diminuzione, mantenendo comunque una certa freschezza. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giovanni Rotondo indicano un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Dopo una notte di piogge leggere, si assisterà a un passaggio verso cieli sereni e temperature gradevoli nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi delle condizioni, con temperature che tenderanno a mantenersi fresche e ventose, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a San Giovanni Rotondo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.15 mm 9.9 NO max 19.3 Maestrale 76 % 1016 hPa 4 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.16 mm 16.1 NO max 27.9 Maestrale 75 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +14.1° perc. +13.5° 0.16 mm 33.2 NO max 47.3 Maestrale 77 % 1018 hPa 10 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° prob. 9 % 38.2 NO max 52.6 Maestrale 62 % 1019 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.6° prob. 1 % 40.9 NO max 54.9 Maestrale 60 % 1019 hPa 16 poche nuvole +13.5° perc. +12.6° Assenti 36.6 NNO max 52.4 Maestrale 64 % 1021 hPa 19 cielo sereno +12.5° perc. +11.3° Assenti 38.3 NNO max 54.2 Maestrale 60 % 1022 hPa 22 cielo sereno +11.7° perc. +10.5° Assenti 30.5 NNO max 49 Maestrale 59 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:37

