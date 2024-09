Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a San Giuliano Milanese si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, le previsioni meteo indicano la presenza di nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 22,5 km/h. Con l’avanzare della mattina, la situazione meteorologica cambierà, portando piogge leggere che continueranno fino al pomeriggio.

Nella mattina, le previsioni del tempo mostrano un aumento della copertura nuvolosa, con piogge che si intensificheranno. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una percezione di leggero abbassamento a causa del vento fresco proveniente da est-sud-est. La pioggia sarà leggera, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,48 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità sarà alta, attorno all’89%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con la presenza di cielo coperto e piogge intermittenti. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,8°C, ma la percezione termica rimarrà più bassa a causa del vento. La probabilità di pioggia sarà attorno al 65%, con accumuli che potrebbero aumentare ulteriormente. La velocità del vento si manterrà sui 10 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 12,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Milanese indicano una giornata di transizione, con piogge leggere e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14° perc. +13.2° Assenti 10 NE max 22.5 Grecale 66 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 14.4 E max 38.8 Levante 72 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +13.2° perc. +12.9° 0.13 mm 19.2 ESE max 43.2 Scirocco 89 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +13° perc. +12.6° 0.11 mm 19.4 ESE max 40.8 Scirocco 87 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +14.5° perc. +14.1° 0.24 mm 8.2 NNE max 15.9 Grecale 80 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +15.6° perc. +15.1° 0.14 mm 10.9 NNO max 14.1 Maestrale 72 % 1019 hPa 18 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° prob. 40 % 7.5 NO max 11.8 Maestrale 81 % 1020 hPa 21 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 5.7 NNO max 6.6 Maestrale 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:24

