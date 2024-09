Previsioni Meteo San Giuliano Milanese: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a San Giuliano Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e la velocità del vento varierà tra i 6,7 km/h e gli 8,6 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 73%.

Nella mattina, il clima continuerà a essere nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 22,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 99% al 80%. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,7 km/h e gli 8,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 46%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di sole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,9°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà fino al 73%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 13,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori attorno all’11%.

La sera porterà un ritorno delle nubi, con possibilità di pioggia leggera intorno alle 20:00. La temperatura scenderà fino a 16°C, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 54%. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 7 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giuliano Milanese indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente. La giornata di Giovedì si presenterà quindi come un mix di nuvole e qualche schiarita, con temperature gradevoli e un clima complessivamente mite.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a San Giuliano Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 4 % 8.6 ONO max 17.6 Maestrale 73 % 1019 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 6 % 8.2 ONO max 17.8 Maestrale 75 % 1017 hPa 6 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 4 % 6.9 O max 14.5 Ponente 76 % 1017 hPa 9 cielo coperto +19.6° perc. +19.1° Assenti 5.7 O max 6.2 Ponente 56 % 1017 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22° Assenti 8.5 SE max 16.5 Scirocco 46 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° prob. 13 % 8.7 ESE max 19 Scirocco 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° prob. 9 % 5 ENE max 6.1 Grecale 65 % 1018 hPa 21 nubi sparse +16.3° perc. +16° prob. 7 % 8 NNE max 11.4 Grecale 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.