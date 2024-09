Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuliano Terme indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con piogge leggere e una copertura nuvolosa al 100%. Il vento soffierà da sud-ovest con intensità variabile, raggiungendo anche raffiche significative. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, e si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si manterranno tra 19,8°C e 20,7°C, con piogge che varieranno da leggere a moderate. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature che saliranno fino a 22,5°C. Anche in questa fase, il vento continuerà a soffiare con forza, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi miglioramenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma il cielo rimarrà nuvoloso. La velocità del vento si manterrà su valori freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 34 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da ovest-sud-ovest, mantenendo un’intensità moderata. Le precipitazioni saranno contenute, ma non mancheranno momenti di pioviggine.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire schiarite significative nel breve termine. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.48 mm 12.8 SSO max 20.7 Libeccio 86 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.51 mm 32.2 SO max 51 Libeccio 79 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +21° perc. +21.1° 0.12 mm 32.9 SO max 49.4 Libeccio 72 % 1004 hPa 10 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° prob. 55 % 35.4 SO max 49.5 Libeccio 57 % 1005 hPa 13 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° prob. 10 % 32.1 SO max 45.1 Libeccio 56 % 1004 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.2° prob. 27 % 29.8 OSO max 44.7 Libeccio 54 % 1004 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° prob. 35 % 32 OSO max 43.4 Libeccio 70 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +18.2° perc. +17.8° 0.16 mm 16.1 SO max 31.2 Libeccio 64 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:29

