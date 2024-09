Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 30 Settembre a San Giuliano Terme si presenteranno variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 13,4°C e i 21,4°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, prevalentemente da est, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, raggiungendo il 86% durante le ore serali. Queste condizioni suggeriranno una giornata caratterizzata da un clima fresco e umido, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 25% al 59%. La brezza leggera da est accompagnerà la notte, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 21°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di sole, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 36%. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà maggiormente, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 100%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’atmosfera umida potrebbe rendere l’aria più pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.4° perc. +12.7° Assenti 8 E max 8.2 Levante 71 % 1023 hPa 4 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° Assenti 7.7 E max 7.7 Levante 72 % 1022 hPa 7 poche nuvole +15.1° perc. +14.4° Assenti 7.1 E max 8.4 Levante 63 % 1023 hPa 10 poche nuvole +20.4° perc. +19.7° Assenti 2.6 SE max 2.6 Scirocco 47 % 1022 hPa 13 cielo coperto +21.1° perc. +20.6° Assenti 10 O max 10.2 Ponente 49 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 8 O max 10.5 Ponente 63 % 1020 hPa 19 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 5.9 NO max 6.4 Maestrale 81 % 1020 hPa 22 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 2.9 NE max 3.9 Grecale 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.