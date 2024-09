Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, San Giuliano Terme si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da piogge iniziali che lasceranno spazio a schiarite nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La presenza di nuvole sarà predominante nel pomeriggio, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata, con una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,8°C, mentre l’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%. Il vento soffierà leggermente da sud-sud ovest, con una velocità di 1,7 km/h. Le precipitazioni previste saranno di circa 1,31 mm, rendendo la notte piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, e si prevede un cielo con poche nuvole. La temperatura salirà fino a 22,8°C entro le ore centrali della mattina, con un’umidità che scenderà progressivamente. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,4 km/h. Questo clima più sereno favorirà attività all’aperto, rendendo la mattinata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto per gran parte del tempo, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con un leggero calo rispetto alla mattina. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 61%. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra 2,7 km/h e 8,8 km/h.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso, con nubi sparse che copriranno il 79% del cielo. Le temperature scenderanno fino a 16,5°C, mantenendo un clima fresco e gradevole. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 84%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, senza raffiche significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuliano Terme indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che si trasformerà in un clima più sereno nel corso della mattina. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni variabili, con possibilità di ulteriori schiarite e temperature gradevoli. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.6° perc. +15.6° 1.15 mm 1.9 SSE max 7.9 Scirocco 92 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.45 mm 3 ESE max 5.8 Scirocco 92 % 1014 hPa 7 poche nuvole +16.9° perc. +17° prob. 26 % 7.4 E max 8.7 Levante 88 % 1014 hPa 10 poche nuvole +21.6° perc. +21.6° prob. 31 % 2.8 E max 2.8 Levante 68 % 1015 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +22.8° prob. 8 % 8.8 O max 15 Ponente 57 % 1014 hPa 16 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 3 % 4.9 O max 4.9 Ponente 70 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° Assenti 0.9 ENE max 1.8 Grecale 81 % 1015 hPa 22 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 13 % 3.2 ENE max 4 Grecale 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 19:05

