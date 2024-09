Previsioni Meteo San Giuliano Terme: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a San Giuliano Terme indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 10°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’alta percentuale di nuvole che potrebbe influenzare la percezione della temperatura.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa 11,7°C e una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà leggermente, portando a condizioni di poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 9,9°C all’alba. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che saliranno rapidamente fino a 20°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 39%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 8 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 35%, rendendo l’atmosfera più gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, il meteo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 14°C. La brezza leggera persisterà, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%. Le condizioni di visibilità rimarranno buone, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuliano Terme nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni, mantenendo un clima fresco e piacevole. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, ma potranno comunque approfittare di temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a San Giuliano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.3° perc. +10.3° Assenti 6.7 E max 6.5 Levante 69 % 1013 hPa 4 poche nuvole +10.4° perc. +9.3° Assenti 6.6 E max 5.9 Levante 68 % 1013 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.2° Assenti 5.6 E max 6.1 Levante 61 % 1013 hPa 10 cielo coperto +18.6° perc. +17.6° Assenti 3.9 S max 4.2 Ostro 44 % 1014 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.1° Assenti 7.3 OSO max 8.1 Libeccio 35 % 1013 hPa 16 cielo coperto +20.1° perc. +19.3° Assenti 3.4 ONO max 5.9 Maestrale 46 % 1014 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15° Assenti 4.2 NNE max 7 Grecale 52 % 1015 hPa 22 nubi sparse +13.8° perc. +12.8° Assenti 8.6 ENE max 8.7 Grecale 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:25

